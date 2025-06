Stage artistique théâtre, danse et photographie imprévues espace jacques tati – Salle de spectacle Orsay 10 juillet 2025 10:00

Dès 11 ans – Réservation obligatoire :

01 60 92 80 36 – resaculture@mairie-orsay.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-10T10:00:00 – 2025-07-10T17:00:00

Fin : 2025-07-11T10:00:00 – 2025-07-11T17:00:00

Avec le Collectif bim

À partir de cette question : qu’est-ce que je n’ose pas faire dans la rue ? Venez réinventer les usages des rues d’Orsay et de leurs mobiliers. Vous photographierez vos trouvailles et sélectionnerez les images qui pourraient être exposées.

espace jacques tati – Salle de spectacle allée de la bouvêche Orsay 91400 Essonne Île-de-France

©Service communication MJC-CS Jacques Tati / Photo : Collectif BIM