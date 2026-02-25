Stage artistique vacances avril : Quand les objets prennent vie ! Asso. des Cartoucheries Rennes
Stage artistique vacances avril : Quand les objets prennent vie ! Asso. des Cartoucheries Rennes lundi 13 avril 2026.
Stage artistique vacances avril : Quand les objets prennent vie ! Asso. des Cartoucheries Rennes 13 – 17 avril Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Et si, une fois les adultes partis, les jouets décidaient de raconter leurs histoires ? Inspiré de l’univers des jouets qui s’animent, ce stage invite les enfants à créer un véritable spectacle.
Et si, une fois les adultes partis, les jouets et les objets décidaient de raconter leurs propres histoires ?
Inspiré de l’univers des jouets qui s’animent, ce stage invite les enfants à créer un véritable spectacle, mêlant théâtre, bruitages, manipulation d’objets et scénographie.
**LE PROJET :**
Tout au long de la semaine, les enfants imagineront et construiront un univers scénique où les objets deviennent personnages.
À travers le jeu, le son et la manipulation, ils apprendront à raconter une histoire collective et à la porter sur scène.
** Pour les 3–5 ans**
Chaque demi-journée est pensée comme une exploration ludique et sensorielle :
* Jeux théâtraux et corporels
* Manipulation d’objets et jeux d’animation
* Découverte des émotions à travers les objets
* Jeux sonores et premiers bruitages
* Rituel de fin de séance pour partager les découvertes
➡️ Il s’agit d’un atelier de découverte et d’exploration, sans restitution finale.
Les 3–5 ans ne participent pas au spectacle du vendredi.
** Pour les 6–12 ans**
Une aventure artistique complète, de la création au spectacle :
* Ateliers théâtre : improvisations et création de scènes
* Théâtre d’objets et manipulation
* Création de bruitages et ambiances sonores
* Scénographie et fabrication d’accessoires
* Construction collective du spectacle
* Répétition générale en fin de semaine
** LE VENDREDI : RESTITUTION AVEC LES FAMILLES**
Les familles sont invitées à partager un moment convivial autour d’un spectacle vivant et sonore, imaginé et interprété par les enfants.
**ℹ️ INFOS PRATIQUES**
Dates : du lundi 13 avril au vendredi 17 avril 2026
⏰ Horaires : 9h30 – 17h
Public : 3–5 ans & 6–12 ans
Projet : Création d’un spectacle
Lieu : Quartier la Courrouze à Rennes (Les Cartoucheries)
Tarifs :
* 3–5 ans – 5 matinées (9h30–11h30) : 135€ non adhérents / 125€ adhérents (2025/2026)
* 6–12 ans – 5 jours (9h30–17h) : 250€ non adhérents / 240€ adhérents (2025/2026)
Modes de paiement : chèques vacances, chèques (2 ou 3 fois sans frais), virement, carte Sortir
Garderie :
* Dès 9h et jusqu’à 17h30 : 3€/demi-heure (sous réserve de 2 enfants minimum)
* Pause déjeuner 11h30–14h pour les 3–5 ans : 7€/midi
️ Les repas, goûters, couverts et gourde d’eau sont à prévoir par les parents.
Stage animé et encadré par : Lise & Pauline
Inscriptions ouvertes !
07 49 04 59 21
✉️ [lamachimagerie@gmail.com](mailto:lamachimagerie@gmail.com)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-13T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-17T17:00:00.000+02:00
1
lamachimagerie@gmail.com 0749045921 https://forms.gle/Nq2wx3F5hwyfcgAVA
Asso. des Cartoucheries 17 Rue de la Guibourgère La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine