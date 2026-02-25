Stage artistique vacances avril : Quand les objets prennent vie ! Asso. des Cartoucheries Rennes 13 – 17 avril Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Et si, une fois les adultes partis, les jouets décidaient de raconter leurs histoires ? Inspiré de l’univers des jouets qui s’animent, ce stage invite les enfants à créer un véritable spectacle.

Et si, une fois les adultes partis, les jouets et les objets décidaient de raconter leurs propres histoires ?

Inspiré de l’univers des jouets qui s’animent, ce stage invite les enfants à créer un véritable spectacle, mêlant théâtre, bruitages, manipulation d’objets et scénographie.

**LE PROJET :**

Tout au long de la semaine, les enfants imagineront et construiront un univers scénique où les objets deviennent personnages.

À travers le jeu, le son et la manipulation, ils apprendront à raconter une histoire collective et à la porter sur scène.

** Pour les 3–5 ans**

Chaque demi-journée est pensée comme une exploration ludique et sensorielle :

* Jeux théâtraux et corporels

* Manipulation d’objets et jeux d’animation

* Découverte des émotions à travers les objets

* Jeux sonores et premiers bruitages

* Rituel de fin de séance pour partager les découvertes

➡️ Il s’agit d’un atelier de découverte et d’exploration, sans restitution finale.

Les 3–5 ans ne participent pas au spectacle du vendredi.

** Pour les 6–12 ans**

Une aventure artistique complète, de la création au spectacle :

* Ateliers théâtre : improvisations et création de scènes

* Théâtre d’objets et manipulation

* Création de bruitages et ambiances sonores

* Scénographie et fabrication d’accessoires

* Construction collective du spectacle

* Répétition générale en fin de semaine

** LE VENDREDI : RESTITUTION AVEC LES FAMILLES**

Les familles sont invitées à partager un moment convivial autour d’un spectacle vivant et sonore, imaginé et interprété par les enfants.

**ℹ️ INFOS PRATIQUES**

Dates : du lundi 13 avril au vendredi 17 avril 2026

⏰ Horaires : 9h30 – 17h

Public : 3–5 ans & 6–12 ans

Projet : Création d’un spectacle

Lieu : Quartier la Courrouze à Rennes (Les Cartoucheries)

Tarifs :

* 3–5 ans – 5 matinées (9h30–11h30) : 135€ non adhérents / 125€ adhérents (2025/2026)

* 6–12 ans – 5 jours (9h30–17h) : 250€ non adhérents / 240€ adhérents (2025/2026)

Modes de paiement : chèques vacances, chèques (2 ou 3 fois sans frais), virement, carte Sortir

Garderie :

* Dès 9h et jusqu’à 17h30 : 3€/demi-heure (sous réserve de 2 enfants minimum)

* Pause déjeuner 11h30–14h pour les 3–5 ans : 7€/midi

️ Les repas, goûters, couverts et gourde d’eau sont à prévoir par les parents.

Stage animé et encadré par : Lise & Pauline

Inscriptions ouvertes !

07 49 04 59 21

✉️ [lamachimagerie@gmail.com](mailto:lamachimagerie@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-17T17:00:00.000+02:00

1

lamachimagerie@gmail.com 0749045921 https://forms.gle/Nq2wx3F5hwyfcgAVA

Asso. des Cartoucheries 17 Rue de la Guibourgère La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

