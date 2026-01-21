Stage artistique – Vacances de février : à la découverte des créatures mystérieuses Asso. des Cartoucheries Rennes 16 – 20 février Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Un stage créatif et théâtral autour des créatures légendaires (Yéti, monstres mystérieux, explorateurs intrépides…), inspiré de l’univers poétique et aventurier de « Monsieur Link ».

Et si les créatures légendaires comme le Yéti, le Loch Ness ou les géants des montagnes existaient vraiment ? Inspiré par l’univers poétique et aventureux de Monsieur Link, ce stage invite les enfants à explorer le monde des créatures mystérieuses à travers le théâtre, la création artistique et l’animation.

**Les 3-5 ans** partiront chaque demi-journée à la rencontre de ces êtres fascinants. Grâce à des jeux théâtraux, des histoires interactives et des créations manuelles, ils découvriront que ces créatures ne sont peut-être pas si effrayantes après tout !

**Les 6-12 ans** vivront une aventure complète : après avoir exploré ces légendes par le théâtre, ils créeront leurs propres figurines de créatures et réaliseront de courtes séquences en stop motion. Le vendredi, les familles sont conviées à un spectacle mêlant théâtre et projection pour découvrir leurs explorations !

**AU PROGRAMME :**

* **POUR LES 3-5 ANS :**

Accueil et temps d’échange : Pour faire connaissance et se mettre en confiance.

Jeux théâtraux : Découverte des émotions et des personnages inspirés de Monsieur Link (Yéti, explorateurs, animaux légendaires).

Aventures théâtralisées : Exploration des créatures à travers des saynètes et des histoires interactives.

Rituel de fin de séance : Retour au calme et partage des découvertes.

(Les 3-5 ans ne participeront pas au spectacle du vendredi. Il s’agit d’un atelier d’exploration et de découverte sans forme finale attendue.)

* **POUR LES 6-12 ANS :**

Ateliers théâtre : improvisations et saynètes inspirées des aventures de Monsieur Link et des créatures mythiques et création du spectacles à partir de leurs idées.

Création de figurines et décors : Fabrication de personnages et d’accessoires pour le stop motion.

Réalisation de séquences animées : Création de courtes scènes en stop motion avec les figurines.

Répétition générale : Préparation du spectacle du vendredi.

**LE VENDREDI :**

Spectacle théâtral : Restitution des saynètes travaillées pendant la semaine.

Projection des créations en stop motion : Découverte des films réalisés par les enfants.

Temps d’échange : Moment convivial avec les familles pour partager les réalisations.

**INFORMATIONS :**

* **DATES :** du lundi 16 au vendredi 20 février 2026

* HORAIRES : 9h30 – 17h

* **PROJET :** Création d’un spectacle

* **PUBLIC :** 3-5 ans & 6-12 ans

* **TARIFS :**

* **6-12 ans :** formule 5 jours – 9h30/17h : 240€ non adhérents – 240€ adhérents (2024/2025)

* **3-5 ans :** formule 5 demi-journées : 135€ non adhérents – 125€ (adhérents 2024/2025)

* **MODES DE PAIEMENT :** chèques – chèques (en 2 ou 3 fois sans frais) – vacances – PASS SORTIR

* **GARDERIE :**

* Garderie dès 9h et jusqu’à 17h30 : 3€/demi-heure (sous réserve de 2 enfants minimum inscrits)

* Garderie de 11h30 à 14h pour la pause du midi pour les 3-5 ans : 7€/midi

* **LIEU :** Asso des Cartoucheries, 17 Rue de la Guibourgère, 35000 Rennes – QUARTIER LA COURROUZE

* Les repas et goûters doivent être prévus par les parents ainsi que les couverts et une gourde d’eau.

* Stage animé et encadré par Charlotte, Lise et Pauline

* **CONTACT :** 07 49 04 59 21 / [lamachimagerie@gmail.com](mailto:lamachimagerie@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-16T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-20T17:00:00.000+01:00

https://forms.gle/JUAoo6DrDHWGTn6V9

Asso. des Cartoucheries 17 Rue de la Guibourgère La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



