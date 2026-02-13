Stage artistique – Vacances de février : à la découverte des créatures mystérieuses, Asso. des Cartoucheries, Rennes

Stage artistique – Vacances de février : à la découverte des créatures mystérieuses 16 – 20 février Asso. des Cartoucheries Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T09:30:00+01:00 – 2026-02-16T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T09:30:00+01:00 – 2026-02-20T17:00:00+01:00

Et si les créatures légendaires comme le Yéti, le Loch Ness ou les géants des montagnes existaient vraiment ? Inspiré par l’univers poétique et aventureux de Monsieur Link, ce stage invite les enfants à explorer le monde des créatures mystérieuses à travers le théâtre, la création artistique et l’animation.

Les 3-5 ans partiront chaque demi-journée à la rencontre de ces êtres fascinants. Grâce à des jeux théâtraux, des histoires interactives et des créations manuelles, ils découvriront que ces créatures ne sont peut-être pas si effrayantes après tout !

Les 6-12 ans vivront une aventure complète : après avoir exploré ces légendes par le théâtre, ils créeront leurs propres figurines de créatures et réaliseront de courtes séquences en stop motion. Le vendredi, les familles sont conviées à un spectacle mêlant théâtre et projection pour découvrir leurs explorations !

AU PROGRAMME :

POUR LES 3-5 ANS :

Accueil et temps d’échange : Pour faire connaissance et se mettre en confiance.

Jeux théâtraux : Découverte des émotions et des personnages inspirés de Monsieur Link (Yéti, explorateurs, animaux légendaires).

Aventures théâtralisées : Exploration des créatures à travers des saynètes et des histoires interactives.

Rituel de fin de séance : Retour au calme et partage des découvertes.

(Les 3-5 ans ne participeront pas au spectacle du vendredi. Il s’agit d’un atelier d’exploration et de découverte sans forme finale attendue.)

POUR LES 6-12 ANS :

Ateliers théâtre : improvisations et saynètes inspirées des aventures de Monsieur Link et des créatures mythiques et création du spectacles à partir de leurs idées.

Création de figurines et décors : Fabrication de personnages et d’accessoires pour le stop motion.

Réalisation de séquences animées : Création de courtes scènes en stop motion avec les figurines.

Répétition générale : Préparation du spectacle du vendredi.

LE VENDREDI :

Spectacle théâtral : Restitution des saynètes travaillées pendant la semaine.

Projection des créations en stop motion : Découverte des films réalisés par les enfants.

Temps d’échange : Moment convivial avec les familles pour partager les réalisations.

INFORMATIONS :

DATES : du lundi 16 au vendredi 20 février 2026

HORAIRES : 9h30 – 17h

PROJET : Création d’un spectacle

PUBLIC : 3-5 ans & 6-12 ans

TARIFS :

6-12 ans : formule 5 jours – 9h30/17h : 240€ non adhérents – 240€ adhérents (2024/2025)

3-5 ans : formule 5 demi-journées : 135€ non adhérents – 125€ (adhérents 2024/2025)

MODES DE PAIEMENT : chèques – chèques (en 2 ou 3 fois sans frais) – vacances – PASS SORTIR

GARDERIE :

Garderie dès 9h et jusqu’à 17h30 : 3€/demi-heure (sous réserve de 2 enfants minimum inscrits)

Garderie de 11h30 à 14h pour la pause du midi pour les 3-5 ans : 7€/midi

LIEU : Asso des Cartoucheries, 17 Rue de la Guibourgère, 35000 Rennes – QUARTIER LA COURROUZE

Les repas et goûters doivent être prévus par les parents ainsi que les couverts et une gourde d’eau.

Stage animé et encadré par Charlotte, Lise et Pauline

CONTACT : 07 49 04 59 21 / lamachimagerie@gmail.com

Asso. des Cartoucheries 17 Rue de la Guibourgère Rennes 35238 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne

Un stage créatif et théâtral autour des créatures légendaires (Yéti, monstres mystérieux, explorateurs intrépides…), inspiré de l’univers poétique et aventurier de « Monsieur Link ». stage enfant

Lise Vogler – Les Machinistes