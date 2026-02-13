Stage artistique – Vacances de février : à la découverte des créatures mystérieuses, Asso. des Cartoucheries, Rennes
Stage artistique – Vacances de février : à la découverte des créatures mystérieuses, Asso. des Cartoucheries, Rennes lundi 16 février 2026.
Stage artistique – Vacances de février : à la découverte des créatures mystérieuses 16 – 20 février Asso. des Cartoucheries Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-16T09:30:00+01:00 – 2026-02-16T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-20T09:30:00+01:00 – 2026-02-20T17:00:00+01:00
Et si les créatures légendaires comme le Yéti, le Loch Ness ou les géants des montagnes existaient vraiment ? Inspiré par l’univers poétique et aventureux de Monsieur Link, ce stage invite les enfants à explorer le monde des créatures mystérieuses à travers le théâtre, la création artistique et l’animation.
Les 3-5 ans partiront chaque demi-journée à la rencontre de ces êtres fascinants. Grâce à des jeux théâtraux, des histoires interactives et des créations manuelles, ils découvriront que ces créatures ne sont peut-être pas si effrayantes après tout !
Les 6-12 ans vivront une aventure complète : après avoir exploré ces légendes par le théâtre, ils créeront leurs propres figurines de créatures et réaliseront de courtes séquences en stop motion. Le vendredi, les familles sont conviées à un spectacle mêlant théâtre et projection pour découvrir leurs explorations !
AU PROGRAMME :
- POUR LES 3-5 ANS :
Accueil et temps d’échange : Pour faire connaissance et se mettre en confiance.
Jeux théâtraux : Découverte des émotions et des personnages inspirés de Monsieur Link (Yéti, explorateurs, animaux légendaires).
Aventures théâtralisées : Exploration des créatures à travers des saynètes et des histoires interactives.
Rituel de fin de séance : Retour au calme et partage des découvertes.
(Les 3-5 ans ne participeront pas au spectacle du vendredi. Il s’agit d’un atelier d’exploration et de découverte sans forme finale attendue.)
- POUR LES 6-12 ANS :
Ateliers théâtre : improvisations et saynètes inspirées des aventures de Monsieur Link et des créatures mythiques et création du spectacles à partir de leurs idées.
Création de figurines et décors : Fabrication de personnages et d’accessoires pour le stop motion.
Réalisation de séquences animées : Création de courtes scènes en stop motion avec les figurines.
Répétition générale : Préparation du spectacle du vendredi.
LE VENDREDI :
Spectacle théâtral : Restitution des saynètes travaillées pendant la semaine.
Projection des créations en stop motion : Découverte des films réalisés par les enfants.
Temps d’échange : Moment convivial avec les familles pour partager les réalisations.
INFORMATIONS :
-
DATES : du lundi 16 au vendredi 20 février 2026
-
HORAIRES : 9h30 – 17h
-
PROJET : Création d’un spectacle
-
PUBLIC : 3-5 ans & 6-12 ans
-
TARIFS :
-
6-12 ans : formule 5 jours – 9h30/17h : 240€ non adhérents – 240€ adhérents (2024/2025)
-
3-5 ans : formule 5 demi-journées : 135€ non adhérents – 125€ (adhérents 2024/2025)
-
MODES DE PAIEMENT : chèques – chèques (en 2 ou 3 fois sans frais) – vacances – PASS SORTIR
-
GARDERIE :
-
Garderie dès 9h et jusqu’à 17h30 : 3€/demi-heure (sous réserve de 2 enfants minimum inscrits)
-
Garderie de 11h30 à 14h pour la pause du midi pour les 3-5 ans : 7€/midi
-
LIEU : Asso des Cartoucheries, 17 Rue de la Guibourgère, 35000 Rennes – QUARTIER LA COURROUZE
-
Les repas et goûters doivent être prévus par les parents ainsi que les couverts et une gourde d’eau.
-
Stage animé et encadré par Charlotte, Lise et Pauline
-
CONTACT : 07 49 04 59 21 / lamachimagerie@gmail.com
Asso. des Cartoucheries 17 Rue de la Guibourgère Rennes 35238 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/JUAoo6DrDHWGTn6V9 »}] [{« link »: « mailto:lamachimagerie@gmail.com »}]
Un stage créatif et théâtral autour des créatures légendaires (Yéti, monstres mystérieux, explorateurs intrépides…), inspiré de l’univers poétique et aventurier de « Monsieur Link ». stage enfant
Lise Vogler – Les Machinistes