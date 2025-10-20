STAGE ARTISTIQUE – VACANCES DE LA TOUSSAINT Asso. des Cartoucheries Rennes

STAGE ARTISTIQUE – VACANCES DE LA TOUSSAINT Asso. des Cartoucheries Rennes lundi 20 octobre 2025.

STAGE ARTISTIQUE – VACANCES DE LA TOUSSAINT Asso. des Cartoucheries Rennes 20 – 24 octobre Ille-et-Vilaine

Sur inscription – 240€ pour les 6/12 ans (journées complètes) – 125€ pour les 3-5 ans (demi-journées)

PROGRAMME : THÉÂTRE – ATELIER SCÉNOGRAPHIE (à partir de récup’) – ATELIER COSTUME – CRÉATION NUMÉRIQUE (Si besoin)

**Pour les 6-12 ans :**

Vous avez peut-être peur des monstres, vous tremblez lorsque vous entendez leur nom, vous croyez connaître leur histoire ? Et si c’était eux qui avaient peur de nous, les humains ? À travers le théâtre, la création d’accessoires/costumes et de décors, les bruitages, venez découvrir l’univers des monstres et raconter leur histoire. Le vendredi, les parents seront invités dans ce grand hôtel pour un spectacle interactif et immersif.

**Pour les 3-5 ans :**

Ils exploreront à travers le théâtre, tous les matins, l’univers et les histoires des monstres. Et si les monstres n’étaient pas si terribles ? Ensemble, partons à l’aventure et explorerons cet hôtel rempli de bizarreries et de merveilles à travers des aventures théâtralisées. AU PROGRAMME : petits jeux théâtraux, découverte de l’interprétation des émotions et des personnages – aventures collectives théâtralisées en lien avec le thème – rituel de fin de séance (précision : les 3-5 ans ne participeront pas au spectacle du vendredi, il s’agit d’un atelier de découverte sans forme finale attendue).

**INFORMATIONS GENERALES :**

**DATES :** du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025

**HORAIRES :** 9h30 – 17h

**PROJET :** Création d’un spectacle intéractif (pour les 6-12 ans)

**PUBLIC :** 3-5 ans & 6-12 ans

**TARIFS :**

6-12 ans : formule 5 jours – 9h30/17h : 240€ non adhérents

3-5 ans : formule 5 demi-journées 9h30/11h30 : 125€ non adhérents

**MODES DE PAIEMENT :** virement – chèques (en 2 ou 3 fois sans frais) – chèques vacances – PASS SORTIR

**GARDERIE :**

Garderie dès 9h et jusqu’à 17h30 : 2€50/demi-heure (sous réserve de 2 enfants minimum inscrits)

Garderie de 11h30 à 14h pour la pause du midi pour les 3-5 ans : 7€/midi

**LIEU :** Asso des Cartoucheries, 17 Rue de la Guibourgère, 35000 Rennes

**Les repas et goûters doivent être prévus par les parents ainsi que les couverts et une gourde d’eau.**

Stage animé et encadré par Lise et Pauline

**Contact :** 07 49 04 59 21 / [lamachimagerie@gmail.com](mailto:lamachimagerie@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-20T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-24T17:00:00.000+02:00

1

https://forms.gle/D4yoZGZSydB7QcS7A

Asso. des Cartoucheries 17 Rue de la Guibourgère La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine