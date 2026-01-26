Stage Arts de la scène Enfants, Ados, Adultes Espace Balavoine Bizanos

Stage Arts de la scène Enfants, Ados, Adultes

Espace Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-20

2026-02-09

Stages Arts de la scène durant les vacances scolaires de février.

THÉÂTRE ET IMPROVISATIONS

Techniques de l’Art Dramatique Concentration, imagination, prise de parole en public, mémorisation, écoute, diction, jouer un personnage et une situation avec les expressions, les mots, le corps, le groupe, l’espace.

COMÉDIE MUSICALE

Théâtre, Danse et Chant Transmettre un message, une émotion, un sentiment, au service d’une histoire, par le jeu théâtral, la danse et le chant. .

