Stage Arts de la Scène Enfants, Ados, Adultes Espace Balavoine Bizanos

Stage Arts de la Scène Enfants, Ados, Adultes

Espace Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 79 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-07

STAGE ARTS DE LA SCÈNE -ENFANTS, ADOS et ADULTES

Durant les vacances scolaires 07 avr. au 10 avr. ou du 14 avr. 17 avr. 2026.

THÉÂTRE ET IMPROVISATIONS?

Techniques de l’Art Dramatique Concentration, imagination, prise de parole en public, mémorisation, écoute, diction, jouer un personnage et une situation avec les expressions, les mots, le corps, le groupe, l’espace.

COMÉDIE MUSICALE?

Théâtre, Danse et Chant Transmettre un message, une émotion,

un sentiment, au service d’une histoire, par le jeu théâtral, la danse et le chant.

DANSE ?

Jazz, Pop, Hip Hop, Cabaret, Break, Street Danse, Zumba…

CHANT?

Technique vocale, coaching micro, placement de voix… .

Espace Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 34 44 49 bizane@free.fr

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English : Stage Arts de la Scène Enfants, Ados, Adultes

L’événement Stage Arts de la Scène Enfants, Ados, Adultes Bizanos a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pau