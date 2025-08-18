Stage arts du cirque Carignan-de-Bordeaux

Stage arts du cirque

Salle de Motricité Carignan-de-Bordeaux Gironde

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-18

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-18 2025-08-21 2025-08-25 2025-08-28

L’association Acrodémo propose deux stages (deux fois 4 jours) d’initiation aux arts du cirque au mois d’août à Carignan-de-Bordeaux, dans la salle de motricité. Ces stages permettront à vos petits de mieux appréhender leur environnement et les ouvrir au monde artistique. Merci de prévoir un pique-nique et deux gouters. .

Salle de Motricité Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 02 22 69 acrodemo.cirque@hotmail.com

