Stage arts du cirque Carignan-de-Bordeaux
Stage arts du cirque Carignan-de-Bordeaux lundi 18 août 2025.
Stage arts du cirque
Salle de Motricité Carignan-de-Bordeaux Gironde
Tarif : 120 – 120 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-18
fin : 2025-08-22
Date(s) :
2025-08-18 2025-08-21 2025-08-25 2025-08-28
L’association Acrodémo propose deux stages (deux fois 4 jours) d’initiation aux arts du cirque au mois d’août à Carignan-de-Bordeaux, dans la salle de motricité. Ces stages permettront à vos petits de mieux appréhender leur environnement et les ouvrir au monde artistique. Merci de prévoir un pique-nique et deux gouters. .
Salle de Motricité Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 02 22 69 acrodemo.cirque@hotmail.com
English : Stage arts du cirque
German : Stage arts du cirque
Italiano :
Espanol : Stage arts du cirque
L’événement Stage arts du cirque Carignan-de-Bordeaux a été mis à jour le 2025-08-16 par OT de l’Entre-deux-Mers