Stage arts du cirque Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS
Stage arts du cirque Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 23 février 2026.
Les arts du cirque favorisent le développement corporel, la créativité, l’expression personnelle et l’aspect ludique des apprentissages, tout en prévenant les risques dans un encadrement sécurisé. Au cours de cette semaine, les enfants découvriront toutes les différentes disciplines des Arts du cirque.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h00
payant
2,70 euros de l’heure.
Public jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.
Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval
