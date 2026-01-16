Stage arts du cirque Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Les arts du cirque favorisent le développement corporel, la créativité, l’expression personnelle et l’aspect ludique des apprentissages, tout en prévenant les risques dans un encadrement sécurisé. Au cours de cette semaine, les enfants découvriront toutes les différentes disciplines des Arts du cirque.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

payant

2,70 euros de l’heure.

Public jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



