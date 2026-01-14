Stage arts du cirque hiver Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles PARIS
Ce stage propose d’initier les participants successivement aux arts du cirque (acrobatie au sol et aérienne, jonglage,…)
Deux groupes d’enfants travailleront différentes disciplines, avec un rendu collectif présenté aux parents à la fin de la semaine.
Animé par Claire et Gabriel
Venez découvrir le jonglage, les disciplines aériennes et les acrobaties au sol !
Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 17h00
payant
94,50 euros
+ 5 euros lors de la première inscription.
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 16 ans.
Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles 6 rue Boy Zelenski – Quartier de la Grange aux Belles 75010 PARIS
https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-cirque-clown-mime-et-acro +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10
