Stage arts du cirque printemps Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles PARIS

Développe ta dextérité, ta souplesse et apprends à maitriser ton corps dans l’espace en t’initiant à l’art du cirque aérien et du cirque au sol.

Travail individuel en hauteur et jeux d’acrobatie en groupe, le cirque t’apprend à dépasser tes limites et à être en cohésion avec tes camarades.

Jeux d’équilibre au trapèze et au ruban, équilibrisme au au fil de d’Ariane mais aussi jeux en groupe avec l’acrobatie, la jonglerie ou encore l’apprentissage du salto. Le cirque est à la frontière parfaite entre l’art et la gym!

Et pour parfaire ton apprentissage tu seras entouré par des artistes professionnels du métier.

Viens découvrir chez toi des talents encore inexplorés en t’inscrivant au stage cirque pendant les vacances de printemps!

Animé par Kate et Pénélope

Venez découvrir le jonglage, les disciplines aériennes et les acrobaties au sol !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

97,20 euros

+ 5 euros lors de la première inscription.

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T17:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles 6 rue Boy Zelenski – Quartier de la Grange aux Belles 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-cirque-clown-mime-et-acro +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10



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