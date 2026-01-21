Stage Arts Plastiques : au cœur de la forêt CPA Musidora Paris

Un stage créatif pour imaginer, construire et donner vie à une forêt artistique peuplée d’arbres, d’animaux et de champignons. Les enfants utiliseront des éléments naturels comme des branches d’arbres et des feuilles afin de créer une forêt.

À travers le collage, la peinture et la création en volume, les enfants exploreront la forêt en utilisant feuilles, branches et textures naturelles.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 12h00

payant

13,50€

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

CPA Musidora 51 rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



