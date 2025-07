Stage Arts-plastiques avec Kim Camping de la Gilberdiere Berjou

Stage Arts-plastiques avec Kim Camping de la Gilberdiere Berjou jeudi 31 juillet 2025.

Stage Arts-plastiques avec Kim

Camping de la Gilberdiere 2 les Roquerets Berjou Orne

Début : 2025-07-31 09:30:00

fin : 2025-07-31 16:00:00

2025-07-31

Vous pouvez réaliser un stage d’arts plastiques auprès de Kim Goubert, notre artiste du coin.

Le matin Dessin d’observation dans la nature. Mise en couleurs à l’aquarelle sur format papier A4.

Le midi pique-nique apporté par chacun.

L’après-midi Dessin d’observation au fusain et crayons de couleurs sur format A3.

Matériel compris dans le tarif. Vous pouvez si vous le souhaitez, apporter votre propre trousse et aquarelle.

Inscription avant le 25 juillet.

Camping de la Gilberdiere 2 les Roquerets Berjou 61430 Orne Normandie +33 6 30 79 44 64 sidid.ouvry@gmail.com

English : Stage Arts-plastiques avec Kim

You can take an art course with Kim Goubert, our local artist.

Morning: Observation drawing in nature. Colouring with watercolours on A4 paper.

Lunch: picnic lunch brought by all.

Afternoon: Observational drawing with charcoal and colored pencils on A3 paper.

Materials included in the price. If you wish, you can bring your own kit and watercolors.

Registration by July 25.

German :

Sie können einen Kunstkurs bei Kim Goubert, unserer einheimischen Künstlerin, absolvieren.

Am Vormittag: Beobachtungszeichnen in der Natur. Einfärben mit Aquarellfarben auf A4-Papierformat.

Mittags: Von jedem mitgebrachtes Picknick.

Nachmittags: Beobachtungszeichnen mit Kohle und Buntstiften auf A3-Format.

Das Material ist im Preis inbegriffen. Sie können, wenn Sie möchten, Ihre eigene Federmappe und Aquarellfarben mitbringen.

Anmeldung bis zum 25. Juli.

Italiano :

È possibile seguire un corso d’arte con Kim Goubert, la nostra artista locale.

Mattina: disegno di osservazione nella natura. Colorazione con acquerelli su carta A4.

Pranzo: portare il proprio picnic.

Pomeriggio: disegno di osservazione con carboncino e matite colorate su carta A3.

Il materiale è incluso nel prezzo. Se lo desiderate, potete portare il vostro astuccio e i vostri acquerelli.

Iscrizione entro il 25 luglio.

Espanol :

Puedes hacer un curso de arte con Kim Goubert, nuestra artista local.

Mañana: Dibujo de observación en la naturaleza. Colorear con acuarelas en papel A4.

Almuerzo: traiga su propio picnic.

Tarde: Dibujo de observación con carboncillo y lápices de colores sobre papel A3.

Materiales incluidos en el precio. Si lo desea, puede traer su propio estuche de lápices y acuarelas.

Inscripción antes del 25 de julio.

