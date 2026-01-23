Stage Arts Plastiques : La forêt en matières et en volumes Centre Paris Anim’ Musidora Paris

Entre paysages peints, troncs d’arbres et sculptures décorées, chacun expérimentera les matières naturelles pour créer une forêt riche en formes, textures et couleurs. Les enfants se serviront des branches d’arbres et des feuilles afin de créer en volume et de découvrir la nature plus en profondeur.

Ce stage invite les participants à explorer la forêt à travers la peinture et la création en volume à partir de feuilles et de branches d’arbres.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h00

payant

13,50€

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Centre Paris Anim’ Musidora 51 rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



