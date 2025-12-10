Stage arts plastiques pour les enfants (bilingue) [Festival Taol Kurun] Médiathèque Tréméven
Stage arts plastiques pour les enfants (bilingue) [Festival Taol Kurun] Médiathèque Tréméven mercredi 28 janvier 2026.
Stage arts plastiques pour les enfants (bilingue) [Festival Taol Kurun]
Médiathèque 4 Place de l’Église Tréméven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 14:00:00
fin : 2026-01-28 16:00:00
Date(s) :
2026-01-28
Stage bilingue français/breton.
Poésies végétales avec l’artiste plasticienne Anna. .
Médiathèque 4 Place de l’Église Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48
English :
L’événement Stage arts plastiques pour les enfants (bilingue) [Festival Taol Kurun] Tréméven a été mis à jour le 2025-12-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS