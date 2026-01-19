Stage arts plastiques Quand la musique est bonne

Cheillé Indre-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – EUR

65

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Info activités

L’atelier Nid de Couleurs (derrière la Mairie de Cheillé ) propose un nouveau stage arts plastiques pendant les vacances de février pour les enfants de 7 à 12 ans de toutes communes.

ATTENTION places limitées

Info activités

L’atelier Nid de Couleurs (derrière la Mairie de Cheillé ) propose un nouveau stage arts plastiques pendant les vacances de février pour les enfants de 7 à 12 ans de toutes communes.

ATTENTION places limitées 65 .

Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 42 72 25 niddecouleurs37@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

activity info ?

The Nid de Couleurs workshop (behind the Mairie de Cheillé) is offering a new art workshop during the February vacations for children aged 7 to 12 from all communes.

ATTENTION limited places ?

L’événement Stage arts plastiques Quand la musique est bonne Cheillé a été mis à jour le 2026-01-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme