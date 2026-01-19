Stage arts plastiques Quand la musique est bonne Cheillé
Stage arts plastiques Quand la musique est bonne Cheillé lundi 23 février 2026.
Stage arts plastiques Quand la musique est bonne
Cheillé Indre-et-Loire
Tarif : 65 – 65 – EUR
Début : 2026-02-23 14:00:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
2026-02-23
L’atelier Nid de Couleurs (derrière la Mairie de Cheillé ) propose un nouveau stage arts plastiques pendant les vacances de février pour les enfants de 7 à 12 ans de toutes communes.
Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 42 72 25 niddecouleurs37@gmail.com
The Nid de Couleurs workshop (behind the Mairie de Cheillé) is offering a new art workshop during the February vacations for children aged 7 to 12 from all communes.
