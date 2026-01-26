Stage arts plastiques Rue de la Mairie Sainte-Sève
Stage arts plastiques Rue de la Mairie Sainte-Sève jeudi 19 février 2026.
Rue de la Mairie Foyer des jeunes (1er ét Ecole primaire) Sainte-Sève Finistère
Début : 2026-02-19 10:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
2026-02-19 2026-02-20
Le Foyer des Jeunes de Sainte Sève organise un stage d'arts plastiques sur deux jours, pendant les vacances de Février.
Ouvert à tous, ce stage animé par Elso Collage vous permettra de laisser libre cours à votre créativité.
Atelier ayant lieu dans les locaux du Foyer des jeunes (1er étage de l'école primaire).
Rue de la Mairie Foyer des jeunes (1er ét Ecole primaire) Sainte-Sève 29600 Finistère Bretagne +33 6 51 75 31 34
