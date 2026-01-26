Stage arts plastiques Rue de la Mairie Sainte-Sève

Stage arts plastiques

Rue de la Mairie Foyer des jeunes (1er ét Ecole primaire) Sainte-Sève Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 10:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-20

Le Foyer des Jeunes de Sainte Sève organise un stage d’arts plastiques sur deux jours, pendant les vacances de Février.

Ouvert à tous, ce stage animé par Elso Collage vous permettra de laisser libre cours à votre créativité.

Atelier ayant lieu dans les locaux du Foyer des jeunes (1er étage de l’école primaire). .

Rue de la Mairie Foyer des jeunes (1er ét Ecole primaire) Sainte-Sève 29600 Finistère Bretagne +33 6 51 75 31 34

