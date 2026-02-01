Stage arts plastiques Sainte Sève Rue de la Mairie Sainte-Sève
Stage arts plastiques Sainte Sève Rue de la Mairie Sainte-Sève jeudi 19 février 2026.
Stage arts plastiques Sainte Sève
Rue de la Mairie Foyer des jeunes (1er Et..école) Sainte-Sève Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Stage d’arts plastiques animé par Elso Collage les19et 20 février au Foyer des Jeunes de Ste Sève
Ouvert à tous jeunes et moins jeunes (adhérents ou non de l’association) .
Rue de la Mairie Foyer des jeunes (1er Et..école) Sainte-Sève 29600 Finistère Bretagne +33 6 51 75 31 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage arts plastiques Sainte Sève
L’événement Stage arts plastiques Sainte Sève Sainte-Sève a été mis à jour le 2026-02-02 par OT BAIE DE MORLAIX