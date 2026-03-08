Stage Astro-photo

Callen Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le Parc naturel propose une initiation à la photo du ciel nocturne et une sensibilisation à la pollution lumineuse dans la Réserve Internationale de Ciel étoilé des Landes de Gascogne en compagnie de Patrick Lécureuil, médiateur scientifique spécialisé en astronomie.

1ere partie de soirée mise en pratique des acquis de l’après-midi, obtenir vos premières photos des constellations ou de la Voie lactée et pratiquer l’astropaysage. Une découverte du ciel à l’œil nu sera proposée.

Matériel requis Hybride ou reflex + objectif photo à la focale la plus courte Smartphone possédant un mode photo manuel et surtout la possibilité de faire de la pose longue, supérieure à 8 secondes Trépied photo

Informations aucun prérequis nécessaire Places limitées et accordées en priorité aux habitants du territoire du Parc Naturel Régional.

Réservation obligatoire .

Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99

English : Stage Astro-photo

