Stage Atelier création scénique 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce stage propose aux enfants de 7-10 ans une découverte ludique de la création scénique, mêlant jeu théâtral, expression corporelle et premières mises en scène. A travers des exercices et des créations collectives, ils explorent la construction d’histoires, le travail des personnages et l’occupation de l’espace scénique.

Dans un cadre bienveillant et stimulant, chacun développe son imagination, son expression orale et corporelle, tout en apprenant à créer et jouer une scène en groupe, avec confiance et plaisir.

Imaginer, jouer, inventer : un stage pour créer ses propres scènes et monter sur scène en s’amusant.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h30

payant

37.75€ pour la totalité du stage

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:30:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:30:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:30:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T16:30:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

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