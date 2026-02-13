Stage-atelier d’aromathérapie, Saint-Julien-de-Cassagnas, Saint-Julien-de-Cassagnas

Stage-atelier d’aromathérapie 21 et 22 mars Saint-Julien-de-Cassagnas Gard

220 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T09:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-22T14:00:00+01:00 – 2026-03-22T17:00:00+01:00

52 huiles essentielles et 21 huiles végétales à votre disposition pour comprendre l’aromathérapie et fabriquer vos huiles de soin personnalisées.

Tout public.

Saint-Julien-de-Cassagnas 30500 Gard Occitanie
Téléphone: 06 83 24 66 91
Email: laurent.dejasmin@parfum-nature.fr
Site web: http://www.parfum-nature.fr

Pour gérer le stress, le somatique et ses manifestations physiologiques, les tensions, les douleurs, la peau…