Stage atelier d’écriture Fabrique de Souvenir par Klariz Bailleul

Creac’h Ar Bolloc’h Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Pour la 3e fois nous nous délocalisons sur l’île de Batz si inspirante, où nous recevrons la comédienne, photographe et écrivaine Klariz Bailleul. Et si nos souvenirs ne nous appartenaient pas ? Et s’ils n’ étaient que des histoires que l’on se raconte, que l’on se prête et s’échange ? Le temps d’une journée, nous partirons à la découverte de la fabrique de nos souvenirs

Prévoir d’amener un objet et une image associés à un souvenir. Inscriptions (30 €) à l’adresse du trésorier de l’association avant le 31 janvier Emile Crenn Keradennec 29250 Santec. .

Creac’h Ar Bolloc’h Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 75 06 89 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage atelier d’écriture Fabrique de Souvenir par Klariz Bailleul Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-01-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX