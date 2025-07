Stage « Atelier du silence » animé par Jean-Paul Dessy Marminiac

Stage « Atelier du silence » animé par Jean-Paul Dessy

1244 route des Combes Marminiac Lot

Début : 2025-08-06 15:00:00

fin : 2025-08-06 20:00:00

2025-08-06 2025-08-07

Atelier du silence Les Harmonies célestes d’Hildegard Von Bingen

Une retraite en musique, en silence, en présence nourrie par les enseignements prophétiques, poétiques et artistiques d’Hildegard von Bingen.

Être à l’écoute Écouter l’être.

Découvrir la musique comme méditation, médication, délectation.

Écouter le chant du violoncelle en pleine conscience. Méditer avec l’aide des mantras.

Se relaxer en profondeur par le massage sonore.

Éprouver le pouvoir des chants sacrés.

Prendre soin du silence. Le bruit nous divise, la musique nous divinise.

Stage sur 1 jour et demi Repas bio du jeudi midi inclus

Hébergement possible

Réservation indispensable 150 .

1244 route des Combes Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 88 01 62 68

English :

Silence Workshop: Hildegard Von Bingen’s Heavenly Harmonies

A retreat in music, silence and presence, inspired by the prophetic, poetic and artistic teachings of Hildegard von Bingen.

Listening? Listen to being.

Discover music as meditation, medication and delight.

Listen to the song of the cello with full awareness. Meditate with the help of mantras.

Deeply relax with sound massage.

Experience the power of sacred chants.

Care for silence. Noise divides us, music divinizes us.

German :

Workshop der Stille: Die himmlischen Harmonien der Hildegard von Bingen

Ein Rückzugsort in Musik, Stille und Präsenz, der von den prophetischen, poetischen und künstlerischen Lehren Hildegard von Bingens genährt wird.

Auf das Hören hören? Dem Sein zuhören.

Entdecken Sie die Musik als Meditation, Medizin und Genuss.

Dem Gesang des Cellos mit vollem Bewusstsein lauschen. Mit Hilfe von Mantras meditieren.

Tiefenentspannung durch Klangmassage.

Die Kraft der heiligen Gesänge erfahren.

Sich um die Stille kümmern. Lärm trennt uns, Musik macht uns göttlich.

Italiano :

Laboratorio del silenzio: le armonie celesti di Hildegard Von Bingen

Un ritiro in musica, silenzio e presenza, ispirato agli insegnamenti profetici, poetici e artistici di Hildegard von Bingen.

Ascoltare? Ascoltare l’essere.

Scoprire la musica come meditazione, farmaco e delizia.

Ascoltare il canto del violoncello con piena consapevolezza. Meditare con l’aiuto dei mantra.

Rilassamento profondo attraverso il massaggio sonoro.

Sperimentare il potere del canto sacro.

Prendersi cura del silenzio. Il rumore ci divide, la musica ci divinizza.

Espanol :

Taller de silencio: Las armonías celestiales de Hildegard Von Bingen

Un retiro de música, silencio y presencia, inspirado en las enseñanzas proféticas, poéticas y artísticas de Hildegard von Bingen.

¿Escuchar? Escuchar el ser.

Descubrir la música como meditación, medicación y deleite.

Escuchar el canto del violonchelo con plena conciencia. Meditar con ayuda de mantras.

Relajación profunda a través del masaje sonoro.

Experimentar el poder del canto sagrado.

Cuidar el silencio. El ruido nos divide, la música nos diviniza.

