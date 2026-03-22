STAGE : Atelier Nomade d’hiver La maison de Corinne Méras 24 – 26 mars https://dahutemeraire.blogspot.com/2025/06/ateliers-nomades-2026.html

Atelier de perfectionnement à l’art du Conte. Pour les conteuses et les conteurs de tous niveaux déjà initiés à l’art du conte.

L’Atelier Nomade c’est 100 % pratique, on raconte, on fait des retours, on re-raconte, on trouve des piste d’amélioration…

Entre deux racontée, on s’isole un moment pour explorer ces nouvelles pistes.

C’est le lieu idéal pour faire avancer, mettre au point ou finaliser un conte ou un spectacle.

Au fil des saisons, quatre ateliers pratiques :

* Atelier d’hiver du mardi 24 au jeudi 26 mars 2026

* Atelier de printemps du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026

* Atelier d’été du mardi 11 au jeudi 13 août 2026

* Atelier d’automne du mardi 20 au jeudi 22 octobre 2026

Lieu : La maison de Corinne, 09350 Méras

Formateur : François Vermel

Nombre de places : 8 stagiaires

Horaires : 9h à 12h30 et 14h à 17h30

Durée totale : 21,00 heures – 3 jours

Possibilité de suivre un ou plusieurs ateliers.

Financement Afdas sur dossier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-24T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T17:30:00.000+01:00

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https://www.helloasso.com/associations/dahu-temeraire/evenements/atelier-nomade-2026

La maison de Corinne 09350 Méras Méras 09350 Ariège



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