Stage ateliers créatifs enfant Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 10:30 – 12:00

Gratuit : non Entre 10 et 150€ Stage à partir de 68€ pour les adhérent·e·s pour 7 ateliers.Possibilité de réserver une place pour un atelier séparément à partir de 10€ ou 15€/personne.Atelier modelage à 35€/personne.Tarif solidaire avec la carte blanche (nous contacter) Jeune Public, En famille – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Stage créatif de 7 ateliers : manga / bracelet / tissage / reliure / broderie / marqueterie de paille / perles parmi les 9 ateliers proposés sur les deux semaines des vacances scolaires du 16 février au 27 février.Ateliers au choix parmi ceux à 10€ pour les adhérent·e·s ou 15€ pour les non adhérent·e·s.Possibilité de faire les ateliers séparés en vous inscrivant aux ateliers respectifs dans notre calendrier.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/stage-enfant-vacances-de-fevrier



