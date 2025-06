Stage au sabre laser Parc des Chasses Langrune-sur-Mer 15 juillet 2025 09:30

Stage au sabre laser organisé par l’Académie d’Escrime de Langrune pendant trois matinées consécutives, ouvert à tous à partir de 8 ans comprenant initiation et perfectionnement, chorégraphies et combats en toutes sécurités dans un cadre privilégié.

Parc des Chasses 1 route de Douvres

Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 6 12 21 17 70 cchuaqui@aol.com

English : Stage au sabre laser

Laser saber training organized by the Académie d’Escrime de Langrune over three consecutive mornings, open to all aged 8 and over, including initiation and improvement, choreography and safe combat in a privileged setting.

German : Stage au sabre laser

Ein Kurs mit dem Lichtschwert, der von der Académie d’Escrime de Langrune an drei aufeinanderfolgenden Vormittagen organisiert wird und für alle ab 8 Jahren offen ist. Er umfasst Einführung und Perfektionierung, Choreographien und Kämpfe in aller Sicherheit in einem privilegierten Rahmen.

Italiano :

Corso di sciabola laser organizzato dall’Académie d’Escrime de Langrune per tre mattine consecutive, aperto a tutti a partire dagli 8 anni, che comprende un addestramento introduttivo e avanzato, coreografie e combattimenti sicuri in un ambiente privilegiato.

Espanol :

Curso de sable láser organizado por la Académie d’Escrime de Langrune durante tres mañanas consecutivas, abierto a todos los mayores de 8 años, que incluye entrenamiento introductorio y avanzado, coreografía y combate seguro en un entorno privilegiado.

