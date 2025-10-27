Stage automne les artistes en herbe Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS

Stage automne les artistes en herbe Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS lundi 27 octobre 2025.

Chaque atelier est une invitation à explorer, imaginer et inventer : danse, musique, chant, dessin et activités manuelles se mêlent pour éveiller la créativité et l’imagination des enfants.

Le programme, conçu par notre équipe pédagogique, suit le rythme naturel de chaque enfant, alternant moments d’apprentissage, jeux et temps calmes.

Un stage ludique, poétique et magique, où chaque enfant repart avec des étoiles plein les yeux, des souvenirs enchantés et l’envie de créer toujours plus !



Animé par la CIE Zoubix

Plongez dans un monde de sortilèges, de couleurs et de rires sur le thème des petits sorciers rigolos !

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

94,50 € + 20 de fournitures

(+ 5€ en cas de première inscription au CRL10)

Public tout-petits et enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-27T11:00:00+01:00

fin : 2025-10-31T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-27T10:00:00+02:00_2025-10-27T17:00:00+02:00;2025-10-28T10:00:00+02:00_2025-10-28T17:00:00+02:00;2025-10-29T10:00:00+02:00_2025-10-29T17:00:00+02:00;2025-10-30T10:00:00+02:00_2025-10-30T17:00:00+02:00;2025-10-31T10:00:00+02:00_2025-10-31T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS

+33142030047 info-jv@crl10.net https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/