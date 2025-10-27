Stage automne photo street art Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS

Un stage sous forme d’excursion photographique dans les rues de Paris !

Prise de vues numériques et argentiques :

– post-production sur ordinateur,

– développement et tirage en laboratoire.

Une clé USB est nécessaire pour récupérer les photos numériques.

Il n’est pas indispensable que chaque enfant dispose d’un appareil. S’il en a un, il peut l’apporter, sinon il pourra s’en faire prêter un pendant les séances.

Prévoir un repas pour le déjeuner, une gourde d’eau et une tenue adaptée pour marcher.

Animé par Emilie

Objectif : capturer la ville ! Excursions photographiques dans Paris.

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 14h00

payant

54€ + 20€ de frais de fournitures

(+5€ en cas de première inscription)

Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-27T11:00:00+01:00

fin : 2025-10-31T15:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-27T10:00:00+02:00_2025-10-27T14:00:00+02:00;2025-10-28T10:00:00+02:00_2025-10-28T14:00:00+02:00;2025-10-29T10:00:00+02:00_2025-10-29T14:00:00+02:00;2025-10-30T10:00:00+02:00_2025-10-30T14:00:00+02:00;2025-10-31T10:00:00+02:00_2025-10-31T14:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS

+33142030047 info-jv@crl10.net https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/