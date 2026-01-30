Stage autoportrait Atelier Garance Bergerac

Stage autoportrait

Atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

L’Atelier Garance propose un stage de dessin dédié à l’autoportrait et à la création de personnages originaux (OC), animé par Virginie.

Destiné aux adolescents et adultes, cet atelier se déroulera le mercredi 11 février 2026, avec deux créneaux au choix de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Les participants exploreront le dessin de personnages, l’expression, les proportions et le style graphique, dans une ambiance créative et bienveillante.

Tarif 25 €.

Réservations et informations kaligraphik@gmail.com

06 29 48 90 13 .

Atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 48 90 13 kaligraphik@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage autoportrait

L’événement Stage autoportrait Bergerac a été mis à jour le 2026-01-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides