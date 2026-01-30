Stage autoportrait Atelier Garance Bergerac
mercredi 11 février 2026
Atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac
L’Atelier Garance propose un stage de dessin dédié à l’autoportrait et à la création de personnages originaux (OC), animé par Virginie.
Destiné aux adolescents et adultes, cet atelier se déroulera le mercredi 11 février 2026, avec deux créneaux au choix de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Les participants exploreront le dessin de personnages, l’expression, les proportions et le style graphique, dans une ambiance créative et bienveillante.
Tarif 25 €.
Réservations et informations kaligraphik@gmail.com
06 29 48 90 13 .
Atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 48 90 13 kaligraphik@gmail.com
