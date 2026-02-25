STAGE B.ROCK Montpellier
STAGE B.ROCK Montpellier mardi 3 mars 2026.
STAGE B.ROCK
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
Cours de Rock
Un moment pour bouger, s’amuser et vibrer au rythme de la danse.
Que vous soyez débutant·e ou confirmé·e, laissez-vous emporter par l’énergie du rock !
Par École de Danse New Rock!©
19h30 21h Salle de fitness BIKUBE MONTPELLIER
Cours de Rock
Un moment pour bouger, s’amuser et vibrer au rythme de la danse.
Que vous soyez débutant·e ou confirmé·e, laissez-vous emporter par l’énergie du rock !
Sur Réservation .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rock classes
A moment to move, have fun and vibrate to the rhythm of the dance.
Whether you’re a beginner or an experienced dancer, let yourself be carried away by the energy of rock!
L’événement STAGE B.ROCK Montpellier a été mis à jour le 2026-02-23 par 34 OT MONTPELLIER