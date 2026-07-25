Stage Baby Fermier (0-4 ans) Ensemble à la ferme Saint-Germain-de-la-Rivière
samedi 25 juillet 2026 · Ensemble à la ferme · Saint-Germain-de-la-Rivière
Informations pratiques
Saint-Germain-de-la-Rivière
Stage Baby Fermier (0-4 ans)
Ensemble à la ferme 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-29 10:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-29 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-22 2026-08-26
Pendant une heure, partageons un moment doux et privilégié à la découverte des animaux de la ferme.
Adapté aux tout-petits dès la marche, cet atelier se déroule au rythme de l’enfant observer, toucher, caresser et participer au nourrissage.
Une première approche sensorielle et ludique pour s’éveiller au monde animal en toute confiance.
Un mini diplôme de “baby fermier” sera remis à la fin de l’atelier.
Programme
– Première rencontre avec les animaux les observer, apprendre à les approcher tout en douceur, les caresser et créer un premier lien avec eux.
– Participation au nourrissage chaque enfant prend part au repas des animaux et découvre leurs habitudes de manière ludique.
– Moments de complicité câlins, caresses, échanges et découverte du monde animal dans le respect du rythme de chacun.
– Découverte de la ferme une balade au fil des enclos pour rencontrer tous les animaux .
Ensemble à la ferme 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 96 15 02 ensemblealaferme@gmail.com
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English : Stage Baby Fermier (0-4 ans)
L’événement Stage Baby Fermier (0-4 ans) Saint-Germain-de-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-20 par OT du Fronsadais