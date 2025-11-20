Stage Bachata avec Salsa Campo Salle du Dojo Riscle
Stage Bachata avec Salsa Campo Salle du Dojo Riscle vendredi 27 mars 2026.
Stage Bachata avec Salsa Campo
Salle du Dojo RISCLE Riscle Gers
L’association Salsa Campo invite Valérie Doizelet qui interviendra sur 2 dates pour des stages de Bachata Dominicaine Traditionnelle.
Deux cours de niveaux différents à chaque date.
– 19h30/20h30 Bachata Couple (niveau débutant de cette année)
– 20h45/21h45 Bachata Couple et FoodWork (niveau Inter/avancé)
Les passionnés de danse comme les curieux auront l’occasion de vivre une soirée rythmée.
Les tarifs sont accessibles, avec des formules adaptées aux adhérents comme aux extérieurs, et des packs avantageux pour prolonger le plaisir sur plusieurs cours.
Les inscriptions se font en ligne.
Salle du Dojo RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 33 31 19 99 salsacampo.gers@gmail.com
English :
The Salsa Campo association invites Valérie Doizelet to take part in 2 dates of Traditional Dominican Bachata workshops.
Two classes of different levels on each date.
– 19h30/20h30 Bachata Couple (beginner level this year)
– 20h45/21h45: Bachata Couple and FoodWork (Inter/advanced level)
Dance enthusiasts and the curious alike will have the opportunity to experience a rhythmic evening.
Prices are affordable, with formulas adapted to members and non-members alike, and advantageous packs to extend the pleasure over several classes.
Registration is online.
German :
Der Verein Salsa Campo lädt Valérie Doizelet ein, die an zwei Terminen Workshops in traditioneller dominikanischer Bachata geben wird.
An jedem Termin werden zwei Kurse mit unterschiedlichem Niveau angeboten.
– 19.30/20.30 Uhr: Bachata Paar (Anfängerniveau dieses Jahres)
– 20.45/21.45 Uhr: Bachata Paar und FoodWork (Niveau Inter/Fortgeschrittene)
Sowohl Tanzbegeisterte als auch Neugierige werden die Gelegenheit haben, einen rhythmischen Abend zu erleben.
Die Preise sind erschwinglich, mit Angeboten für Mitglieder und Außenstehende sowie Vorteilspaketen, mit denen Sie das Vergnügen auf mehrere Kurse ausdehnen können.
Anmeldungen können online vorgenommen werden.
Italiano :
L’associazione Salsa Campo invita Valérie Doizelet a partecipare a workshop di Bachata tradizionale dominicana in 2 date.
Due lezioni di diverso livello per ogni data.
– 19h30/20h30 Coppia di Bachata (quest’anno livello principiante)
– 20.45/19.45: Bachata Couple e FoodWork (livello inter/avanzato)
Gli appassionati di danza e i curiosi avranno la possibilità di vivere una serata ritmata.
I prezzi sono accessibili, con formule adatte a soci e non soci e pacchetti a basso costo per prolungare il piacere su più lezioni.
Le iscrizioni si effettuano online.
Espanol :
La asociación Salsa Campo invita a Valérie Doizelet a participar en talleres de bachata tradicional dominicana en 2 fechas.
Dos clases de diferentes niveles en cada fecha.
– 19h30/20h30 Bachata Pareja (nivel principiante este año)
– 20h45-21h45: Bachata Pareja y FoodWork (nivel intermedio/avanzado)
Tanto los aficionados al baile como los curiosos tendrán la oportunidad de vivir una velada llena de ritmo.
Los precios son asequibles, con fórmulas adaptadas tanto a los socios como a los no socios, y packs de bajo coste para prolongar el placer durante varias clases.
Las inscripciones se realizan en línea.
