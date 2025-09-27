Stage bachata et soirées toutes danses Rue Lamartine Hauts de Bienne

Rue Lamartine Espace Lamartine salle n°3 Hauts de Bienne Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

2025-09-27

L’association Aux Pas Croisés vous propose un stage bachata et une soirée toutes danses !

17h stage

19h repas tiré du sac

21h soirée toutes danses .

Rue Lamartine Espace Lamartine salle n°3 Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 14 78

