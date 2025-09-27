Stage bachata et soirées toutes danses Rue Lamartine Hauts de Bienne
Stage bachata et soirées toutes danses Rue Lamartine Hauts de Bienne samedi 27 septembre 2025.
Stage bachata et soirées toutes danses
Rue Lamartine Espace Lamartine salle n°3 Hauts de Bienne Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 17:00:00
fin : 2025-09-27 23:00:00
Date(s) :
2025-09-27
L’association Aux Pas Croisés vous propose un stage bachata et une soirée toutes danses !
17h stage
19h repas tiré du sac
21h soirée toutes danses .
Rue Lamartine Espace Lamartine salle n°3 Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 14 78
English : Stage bachata et soirées toutes danses
German : Stage bachata et soirées toutes danses
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage bachata et soirées toutes danses Hauts de Bienne a été mis à jour le 2025-09-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE