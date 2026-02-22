Stage Bachata Salle des mariages Naves
Stage Bachata Salle des mariages Naves samedi 7 mars 2026.
Stage Bachata
Salle des mariages 1 Rue de l'hôtel de Ville Naves Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
17 h/18 h Débutant 19 h 20 h Avancé -avec Eric Marty Pause gourmande offert par l'associassions 18 h 19 h Tarifs 1 stage 12 € 2 stages 20 € Sur inscription – .
Salle des mariages 1 Rue de l'hôtel de Ville Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 64 49 23
