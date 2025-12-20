Stage Badminton Jeunes Loisirs et Compétiteurs Printemps 2026

41 Boulevard Victor HUGO Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 09:30:00

fin : 2026-04-13 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17

Stage de Badminton ouvert à tous les jeunes de Cholet Agglomération nés entre 2008 et 2017.

Activités multisports en matinée et Badminton l’après-midi.

​Inscriptions et renseignements par mail bach49@badminton-cholet.fr ou téléphone: 06.26.41.25.26 .

41 Boulevard Victor HUGO Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 41 25 26 bach49@badminton-cholet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage Badminton Jeunes Loisirs et Compétiteurs Printemps 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Choletais