Stage Badminton Jeunes Loisirs et Compétiteurs Printemps 2026 Cholet
Stage Badminton Jeunes Loisirs et Compétiteurs Printemps 2026 Cholet lundi 13 avril 2026.
Stage Badminton Jeunes Loisirs et Compétiteurs Printemps 2026
41 Boulevard Victor HUGO Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 09:30:00
fin : 2026-04-13 16:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17
Stage de Badminton ouvert à tous les jeunes de Cholet Agglomération nés entre 2008 et 2017.
Activités multisports en matinée et Badminton l’après-midi.
Inscriptions et renseignements par mail bach49@badminton-cholet.fr ou téléphone: 06.26.41.25.26 .
41 Boulevard Victor HUGO Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 41 25 26 bach49@badminton-cholet.fr
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English :
L’événement Stage Badminton Jeunes Loisirs et Compétiteurs Printemps 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Choletais