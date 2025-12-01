Stage + Bal Trad, salle des fêtes de Champagné st Hilaire Champagné-Saint-Hilaire
Samedi 21 mars 2026, 15h00, 20h30 stage 12euros – stage+bal 15euros – bal 7euros
Stage animé par Myriam Desbancs et Bal trad avec AVOURE
Le Centre Culturel-La Marchoise vous propose un stage de danse trad animé par Myriam Desbancs de 15h à 18h, et un bal Trad animé par les musiciens de La Marchoise, Avoure, à 20h30.
à la salle des fêtes de Champagné-St-Hilaire (86)
Début : 2026-03-21T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-21T23:00:00.000+01:00
05 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com https://cc-lamarchoise.com/category/agenda/
salle des fêtes de Champagné st Hilaire Champagné st hilaire Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne