Stage Bande Dessinée Illustration Ateliers Craft (Ancienne Poste) Hôpital-Camfrout

Stage Bande Dessinée Illustration Ateliers Craft (Ancienne Poste) Hôpital-Camfrout lundi 27 octobre 2025.

Stage Bande Dessinée Illustration

Ateliers Craft (Ancienne Poste) 1 Place Charles de Gaulle Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-10-30 17:30:00

Date(s) :

2025-10-27

Yann Le Bras, auteur -illustrateur professionnel ouvre les portes de son atelier pour animer durant 4 jours, un stage de Bande dessinée/illustration pour ados.

Expérimentations graphiques, expérimentation narratives, initiation à la gravure, au cyanotype, création d’un fanzine collectif. .

Ateliers Craft (Ancienne Poste) 1 Place Charles de Gaulle Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 7 83 67 18 96

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage Bande Dessinée Illustration Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2025-10-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS