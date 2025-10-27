Stage Bande Dessinée Illustration Ateliers Craft (Ancienne Poste) Hôpital-Camfrout
Stage Bande Dessinée Illustration Ateliers Craft (Ancienne Poste) Hôpital-Camfrout lundi 27 octobre 2025.
Stage Bande Dessinée Illustration
Ateliers Craft (Ancienne Poste) 1 Place Charles de Gaulle Hôpital-Camfrout Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27 14:00:00
fin : 2025-10-30 17:30:00
Date(s) :
2025-10-27
Yann Le Bras, auteur -illustrateur professionnel ouvre les portes de son atelier pour animer durant 4 jours, un stage de Bande dessinée/illustration pour ados.
Expérimentations graphiques, expérimentation narratives, initiation à la gravure, au cyanotype, création d’un fanzine collectif. .
Ateliers Craft (Ancienne Poste) 1 Place Charles de Gaulle Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 7 83 67 18 96
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage Bande Dessinée Illustration Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2025-10-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS