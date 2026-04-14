Stage Baron-es Perché-es, Bazouges sous hédé, Bazouges-sous-Hédé

Stage Baron-es Perché-es 20 et 21 avril Bazouges sous hédé Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:00:00+02:00

Pour les jeunes à partir de 11 ans qui veulent expérimenter la grimpe dans le but de partir au séjour des Baron-nes Perché-es

Grimpe d’arbre, préparation du nouveau lieu ou se passera le séjour

Départ depuis Cleunay

Bazouges sous hédé bazouges sous hédé Bazouges-sous-Hédé 35630 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://lahaut.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0786405835 »}, {« type »: « email », « value »: « lahautasso@gmail.com »}]

Stage préparatoire au défi de cet été