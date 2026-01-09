Stage barre au sol hiver Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS
Stage barre au sol hiver Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS lundi 23 février 2026.
Eveil corporel, affinement de la silhouette et circulation des énergies
Ce travail au sol (sans barre) s’adresse à un public mixte et de tout âge ; il s’adapte également aux personnes n’ayant jamais pratiqué de danse.
Il permet de garantir un maintien corporel par la sollicitation en profondeur des muscles et de se réaffirmer par la concentration.
Les enchaînements, progressifs et rythmés par des musiques variées, vous seront une source de dynamisme et de vitalité.
Les figures empruntent aux danses contemporaine ou classique, à la kinesio-danse, au yoga et à l’analyse du mouvement…
Animé par Carine
Une semaine pour regagner énergie et vitalité !
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 11h00
payant
16 – 26 ans : 2,70 € / heure
+ 26 ans : Tarif soumis au quotient familial
(+ 5€ en cas de première inscription)
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-23T11:00:00+01:00
fin : 2026-02-27T12:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-23T10:00:00+02:00_2026-02-23T11:00:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T11:00:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T11:00:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T11:00:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T11:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS
https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-barre-au-sol +33142030047 info-jv@crl10.net
