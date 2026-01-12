Stage batucada Salle Verdi Langon
Stage batucada Salle Verdi Langon samedi 24 janvier 2026.
Stage batucada
Salle Verdi 8 Cours des Carmes Langon Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-24
Offrez-vous le temps d’une journée une véritable immersion dans l’univers festif et collectif des écoles de samba avec ce stage batucada percussions afro-caribéennes, animé par Grégoire Merleau, musicien reconnu et passionné par les rythmes brésiliens !
Deux stages, deux niveaux
– 24 janvier initiation découverte pour les débutants, adultes et enfants à partir de 8 ans (accompagnés d’un parent)
– 25 janvier perfectionnement réservé aux pratiquants expérimentés et aux musiciens confirmés
Programme
9h accueil
9h30 16h stage avec pause déjeuner conviviale (repas tiré du sac)
Apprentissage des instruments de la Batucada (Surdos, Caixa, Timba, Répique…), techniques rythmiques, travail collectif et approche culturelle.
Matériel fourni par l’association.
Sur inscription. .
Salle Verdi 8 Cours des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 17 50 30 contact@labandesons.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage batucada
L’événement Stage batucada Langon a été mis à jour le 2026-01-10 par La Gironde du Sud