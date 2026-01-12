Stage batucada Salle Verdi Langon

Stage batucada

Offrez-vous le temps d’une journée une véritable immersion dans l’univers festif et collectif des écoles de samba avec ce stage batucada percussions afro-caribéennes, animé par Grégoire Merleau, musicien reconnu et passionné par les rythmes brésiliens !

Deux stages, deux niveaux

– 24 janvier initiation découverte pour les débutants, adultes et enfants à partir de 8 ans (accompagnés d’un parent)

– 25 janvier perfectionnement réservé aux pratiquants expérimentés et aux musiciens confirmés

Programme

9h accueil

9h30 16h stage avec pause déjeuner conviviale (repas tiré du sac)

Apprentissage des instruments de la Batucada (Surdos, Caixa, Timba, Répique…), techniques rythmiques, travail collectif et approche culturelle.

Matériel fourni par l’association.

Sur inscription. .

Salle Verdi 8 Cours des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 17 50 30 contact@labandesons.fr

