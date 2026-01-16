Stage BD Manga Centre Paris Anim’ Rébeval Paris

Création en groupe d’une histoire commune et réalisation de plusieurs planches en couleur ou noir et blanc avec le soutient technique de l’intervenant.

Création de planches de BD avec conseils techniques.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 18h00

payant

– de 26 ans : 2,70 euros de l’heure.

Inscription en ligne ou dans un de nos centres Paris Anim’ du 19e.

Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 15 ans.

début : 2026-02-23T17:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T19:00:00+01:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36, rue Rébeval 75019 Paris

https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-bd-mangas +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



