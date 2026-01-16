Stage BD Manga Centre Paris Anim’ Rébeval Paris
Stage BD Manga Centre Paris Anim’ Rébeval Paris lundi 23 février 2026.
Création en groupe d’une histoire commune et réalisation de plusieurs planches en couleur ou noir et blanc avec le soutient technique de l’intervenant.
Création de planches de BD avec conseils techniques.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 16h00 à 18h00
payant
– de 26 ans : 2,70 euros de l’heure.
Inscription en ligne ou dans un de nos centres Paris Anim’ du 19e.
Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-23T17:00:00+01:00
fin : 2026-02-27T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-23T16:00:00+02:00_2026-02-23T18:00:00+02:00;2026-02-24T16:00:00+02:00_2026-02-24T18:00:00+02:00;2026-02-25T16:00:00+02:00_2026-02-25T18:00:00+02:00;2026-02-26T16:00:00+02:00_2026-02-26T18:00:00+02:00;2026-02-27T16:00:00+02:00_2026-02-27T18:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Rébeval 36, rue Rébeval 75019 Paris
https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-bd-mangas +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Rébeval et trouvez le meilleur itinéraire