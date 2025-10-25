Stage BD/Manga TOUROUVRE Tourouvre au Perche
TOUROUVRE 15 Bis Rue du Québec Tourouvre au Perche Orne
Samedi 2025-10-25 14:30:00
2025-10-26 17:30:00
2025-10-25
L’association Arts Perchés vous propose un stage BD et Manga animé par Perrine Arnaud, artiste illustratrice, pour apprendre à créer une BD.
Goûter partagé à 16h. Stage de 8 à 98 ans.
Tarif 45€ la journée/ 80€ les 2 jours
Places limitées réservation obligatoire. .
TOUROUVRE 15 Bis Rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 67 97 43 28 artsperches@gmail.com
