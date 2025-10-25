Stage BD/Manga TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Stage BD/Manga TOUROUVRE Tourouvre au Perche samedi 25 octobre 2025.

Stage BD/Manga

TOUROUVRE 15 Bis Rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-10-26 17:30:00

Date(s) :

2025-10-25

L’association Arts Perchés vous propose un stage BD et Manga animé par Perrine Arnaud, artiste illustratrice, pour apprendre à créer une BD.

Goûter partagé à 16h. Stage de 8 à 98 ans.

Tarif 45€ la journée/ 80€ les 2 jours

Places limitées réservation obligatoire. .

TOUROUVRE 15 Bis Rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 67 97 43 28 artsperches@gmail.com

English : Stage BD/Manga

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage BD/Manga Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Touisme des Hauts du Perche