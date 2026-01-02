Stage BD/Manga TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Stage BD/Manga

TOUROUVRE La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Guidés par Perrine Arnaud, artiste illustratrice, les stagiaires vont apprendre à réaliser une BD à partir de leur propre histoire. Après la découverte des différentes formes de BD dans le monde, les stagiaires vont écrire un scénario original, faire leurs croquis préparatoires, réaliser leur découpage narratif en cases, concevoir le story-board (brouillon de la BD), réaliser le crayonner et la mise en place des dialogues, pour finir par l’encrage et la mise en couleur.

Les journées de stage commencent à 10h30 et s’achèvent à 17h. Une pause est prévue pour le déjeuner (Vous pouvez prévoir un pique-nique ou demander à l’association d’en prévoir un pour vous) qui est pris sur place de 13h à 14h. Avant de se séparer un temps est prévu pour échanger autour d’un gouter partagé. Possibilité d’être hébergé sur place.

Tarifs adulte 45 euros la journée 80 euros les 2 jours, tarifs de 18 ans 30 euros la journée 55 euros les 2jours .

TOUROUVRE La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 67 97 43 28 artsperches@gmail.com

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English : Stage BD/Manga

L’événement Stage BD/Manga Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche