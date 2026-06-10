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Stage bien-être Agon-Coutainville

Stage bien-être Agon-Coutainville

Stage bien-être Agon-Coutainville mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 104 Avenue des Dunes

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Tarif :

Agon-Coutainville

Stage bien-être

104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Stage bien-être au Club Nautique de Coutainville.
• réveil musculaire
• stretching
• marche aquatique
• marche nordique
• yoga
Un moment dédié à prendre soin de soi et à se détendre pleinement. Un instant bien-être en bord de mer.

Du lundi au vendredi. Réservation obligatoire.   .

104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 14 81 

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English : Stage bien-être

L’événement Stage bien-être Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-10 par Coutances Tourisme

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