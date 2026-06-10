Agon-Coutainville

Stage bien-être

104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Stage bien-être au Club Nautique de Coutainville.

• réveil musculaire

• stretching

• marche aquatique

• marche nordique

• yoga

Un moment dédié à prendre soin de soi et à se détendre pleinement. Un instant bien-être en bord de mer.

Du lundi au vendredi. Réservation obligatoire. .

104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 14 81

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English : Stage bien-être

L’événement Stage bien-être Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-10 par Coutances Tourisme