Stage bien-être Agon-Coutainville
Stage bien-être Agon-Coutainville mercredi 1 juillet 2026.
Agon-Coutainville
Stage bien-être
104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Stage bien-être au Club Nautique de Coutainville.
• réveil musculaire
• stretching
• marche aquatique
• marche nordique
• yoga
Un moment dédié à prendre soin de soi et à se détendre pleinement. Un instant bien-être en bord de mer.
Du lundi au vendredi. Réservation obligatoire. .
104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 14 81
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English : Stage bien-être
L’événement Stage bien-être Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-10 par Coutances Tourisme
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