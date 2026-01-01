Stage bien-être danse et sophrologie

Autry-le-Châtel Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 13:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Samedi 17 janvier, offrez-vous une parenthèse bien-être à Autry-le-Châtel. Ce stage combine expression corporelle et sophrologie pour relâcher les tensions, se reconnecter à soi et partager un moment apaisant. Une matinée accessible à tous, placée sous le signe de l’écoute et du lâcher-prise.

Samedi 17 janvier, la salle Marcel Legras à Autry-le-Châtel accueille un stage bien-être dédié à la détente et à l’expression personnelle. Animée par Léa Cuvelier, professeure de danse, et Shaïna Roupert, sophrologue, cette matinée propose une approche complémentaire mêlant mouvement, respiration et relaxation. À travers l’expression corporelle et la sophrologie, les participantes sont invitées à relâcher les tensions, se recentrer et explorer leurs sensations dans un cadre bienveillant. Accessible à tous, sans prérequis, ce temps de pause favorise l’écoute de soi et le lâcher-prise. Le stage se déroule de 10h à 13h, en toute simplicité, avec un tarif libre, pour permettre à chacun de s’offrir ce moment ressourçant. .

Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 33 07 99 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday January 17, treat yourself to a wellness break at Autry-le-Châtel. This workshop combines body expression and sophrology to release tension, reconnect with yourself and share a soothing moment. A morning open to all, dedicated to listening and letting go.

L’événement Stage bien-être danse et sophrologie Autry-le-Châtel a été mis à jour le 2026-01-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX