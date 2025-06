Stage bien-être Prends soin de toi pour les 16 20 ans SIJ Pont-l’Abbé 8 juillet 2025 07:00

Stage bien-être Prends soin de toi pour les 16 20 ans

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-10

2025-07-08

La Structure info jeunes du Pays bigouden organise un stage de 3 jours autour de la santé mentale, grande cause nationale 2025.

Une dizaine de jeunes pourront être sensibilisés aux enjeux de la santé mentale via des rencontres avec des professionnels, et des activités favorisant le bien-être. Ce stage collectif vise à donner aux jeunes les moyens d’agir pour améliorer leur bien-être de manière autonome.

Le programme (plus de détails dans le flyer en photo)

Le stage compile des modules de prévention (sensibilisation aux risques suicidaires, et aux addictions) et une approche positive de la santé à travers des activités de bien-être (marche yoga, sophrologie, automassage, sport santé).

Informations pratiques:

Ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 20 ans 12 places

Gratuit sur Pont-l’Abbé

Informations et inscriptions 06 84 95 42 76 ou sijpaysbigouden@ccpbs.fr

Les participants s’engagent à participer à l’ensemble du stage .

SIJ 2 Rue Jean Jaurès

Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 84 95 42 76

