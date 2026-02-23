STAGE BIEN MANGER POUR BIEN VIEILLIR Saint-André-Capcèze

STAGE BIEN MANGER POUR BIEN VIEILLIR

Salle des fêtes Saint-André-Capcèze Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 09:30:00

fin : 2026-04-14 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13

stage gratuit de 2 jours destiné aux habitants de plus de 60 ans de votre commune et des environs.

Ces deux journées reposent sur une approche globale du bien vieillir, associant trois professionnels de santé du territoire

Sur inscription auprès de la Mutualité Française Occitanie

Dans le cadre des actions de prévention soutenues par la Commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA48), la Mutualité Française Occitanie organise à Saint-André-Capcèze un stage gratuit de 2 jours intitulé Bien manger pour bien vieillir , destiné aux habitants de plus de 60 ans de votre commune et des environs.

Dates lundi 13 et mardi 14 avril 2026

Horaires 9h30 16h30

Lieu salle des fêtes de Saint-André-Capcèze (48800)

Ces deux journées reposent sur une approche globale du bien vieillir, associant trois professionnels de santé du territoire

une diététicienne,

un dentiste,

une enseignante en activité physique adaptée (APA).

L’objectif est de proposer aux seniors des repères simples et concrets pour préserver leur santé, leur autonomie et leur qualité de vie, en croisant alimentation, santé bucco-dentaire et activité physique.

La participation est entièrement gratuite, sur inscription auprès de la Mutualité Française Occitanie

05 31 48 11 55 (du lundi au vendredi, 9h-19h). .

Salle des fêtes Saint-André-Capcèze 48800 Lozère Occitanie +33 5 31 48 11 55

English :

free 2-day course for residents over 60 in your community and surrounding area.

These two days are based on a comprehensive approach to ageing well, involving three local healthcare professionals

Registration with Mutualité Française Occitanie

