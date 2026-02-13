Stage Big band [jazz] Pôle culturel Jean-Chaudeurge Flers

Stage Big band [jazz]

Pôle culturel Jean-Chaudeurge 9 rue du Collège Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Ce stage est encadré par François DELECOURT et Freddy HOVETTE, professeurs au Conservatoire de musique de Flers Agglo.

Trois jours de travail pendant les vacances scolaires de printemps pour une restitution publique prévue le vendredi 22 mai au FORUM de Flers, avec en seconde partie le JLS ( Jazz du Lundi Soir ) que l’ont ne présente plus !

Inscription obligatoire .

Pôle culturel Jean-Chaudeurge 9 rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr

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English : Stage Big band [jazz]

L’événement Stage Big band [jazz] Flers a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo