STAGE BIJOUX – Ciselure Atelier COURONNES paris
STAGE BIJOUX – Ciselure Atelier COURONNES paris lundi 27 octobre 2025.
Découvrez l’art de la Ciselure : stage d’initiation
Venez à la rencontre de l’univers de la Ciselure, technique d’ornementation du métal consistant à le déformer, à l’aide de ciselets et de marteaux, vous apprendrez à créer des dessins, des courbes ou des textures sur la surface du métal.
Vous découvrirez et apprendrez les principes de base de la ciselure :
– Connaitre les divers outils utilisés en ciselure,
– Utilisez les outils spécifiques (marteaux et ciselets)
– Découvrir les techniques de tracé sur le métal,
– Créer des textures et des effets de surface à l’aide de ciselets mat ,
Vous réaliserez vos premières Créations : plusieurs modèles de motifs tracés et de texture sur un bijoux.
À qui s’adresse ce stage ?
Ce stage est ouvert à tous, sans besoin d’expérience préalable. Il convient parfaitement aux débutants curieux de s’initier à cet artisanat.
Niveau requis : Débutant (notions de bijouterie bienvenues mais non obligatoires).
Matériel à prévoir : De quoi dessiner et écrire (feutre indélébile, pointe fine). Pensez aussi à une blouse en coton, un masque, et de quoi attacher vos cheveux.
Intervenante : Anne Couteau
Nombre de places : 8 personnes
Tarif : 430 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Tarif en Formation Professionnelle : 1120€ TTC
Dates : du 27 au 30 octobre 2025
Horaires : 10h-18h avec une pause déjeuner entre 13h et 14h
Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou par mail adressé à public@paris-ateliers.org.
Atelier COURONNES 66, rue des Couronnes 75020 paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 public@paris-ateliers.org