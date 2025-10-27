STAGE BIJOUX – Ciselure Atelier COURONNES paris

Découvrez l’art de la Ciselure : stage d’initiation

Venez à la rencontre de l’univers de la Ciselure, technique d’ornementation du métal consistant à le déformer, à l’aide de ciselets et de marteaux, vous apprendrez à créer des dessins, des courbes ou des textures sur la surface du métal.

Vous découvrirez et apprendrez les principes de base de la ciselure :

– Connaitre les divers outils utilisés en ciselure,

– Utilisez les outils spécifiques (marteaux et ciselets)

– Découvrir les techniques de tracé sur le métal,

– Créer des textures et des effets de surface à l’aide de ciselets mat ,

Vous réaliserez vos premières Créations : plusieurs modèles de motifs tracés et de texture sur un bijoux.

À qui s’adresse ce stage ?

Ce stage est ouvert à tous, sans besoin d’expérience préalable. Il convient parfaitement aux débutants curieux de s’initier à cet artisanat.

Niveau requis : Débutant (notions de bijouterie bienvenues mais non obligatoires).

Matériel à prévoir : De quoi dessiner et écrire (feutre indélébile, pointe fine). Pensez aussi à une blouse en coton, un masque, et de quoi attacher vos cheveux.

Intervenante : Anne Couteau

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 430 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1120€ TTC

Dates : du 27 au 30 octobre 2025

Horaires : 10h-18h avec une pause déjeuner entre 13h et 14h

Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou par mail adressé à public@paris-ateliers.org.

Ce stage propose une initiation à la ciselure, art d’ornementer le métal à l’aide de marteaux et de ciselets, pour créer motifs, textures et bijoux uniques.



Tous niveaux

payant

Atelier COURONNES 66, rue des Couronnes 75020 paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 public@paris-ateliers.org