STAGE BIJOUX – Mise en forme de fil Atelier Couronne paris

Objectif du stage :

– Découverte des outils et leurs manipulations

– Apprentissage des différentes techniques de mise en forme du fils en bijouterie

– Apprentissage des techniques d’ajustage entre les fils avant la brasure

– Apprentissage des techniques d’assemblage

– Apprentissage des techniques de finitions (polissage, émerisage, texturage).

Méthodes pédagogiques :

– Exercice de mise en forme de fils en suivant des lignes courbes

– Exercice de pliage de fils rond à angles vifs

– Exercice d’assemblage entre des fils

– Réalisation de maquettes

– Réalisation d’un bijou selon votre projet (pendentif, boucles d’oreille)

Intervenante : Anne Couteau

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 430 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif Formation Professionnelle : 1120 € TTC

Dates : Du 23 au 26 Février 2026

Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org.

Ce stage initie aux techniques de mise en forme du fil en bijouterie, de l’ajustage à l’assemblage, pour créer son propre bijou en métal.



Tous niveaux

Du lundi 23 février 2026 au jeudi 26 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 10h00 à 18h00

payant

Tarif : 430 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Public adultes.

Atelier Couronne 66, rue des Couronnes 75020 paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 public@paris-ateliers.org