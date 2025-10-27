STAGE BIJOUX – Mise en forme de fil Atelier Couronne paris
STAGE BIJOUX – Mise en forme de fil Atelier Couronne paris lundi 23 février 2026.
Objectif du stage :
– Découverte des outils et leurs manipulations
– Apprentissage des différentes techniques de mise en forme du fils en bijouterie
– Apprentissage des techniques d’ajustage entre les fils avant la brasure
– Apprentissage des techniques d’assemblage
– Apprentissage des techniques de finitions (polissage, émerisage, texturage).
Méthodes pédagogiques :
– Exercice de mise en forme de fils en suivant des lignes courbes
– Exercice de pliage de fils rond à angles vifs
– Exercice d’assemblage entre des fils
– Réalisation de maquettes
– Réalisation d’un bijou selon votre projet (pendentif, boucles d’oreille)
Intervenante : Anne Couteau
Nombre de places : 8 personnes
Tarif : 430 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Tarif Formation Professionnelle : 1120 € TTC
Dates : Du 23 au 26 Février 2026
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org.
Ce stage initie aux techniques de mise en forme du fil en bijouterie, de l’ajustage à l’assemblage, pour créer son propre bijou en métal.
Tous niveaux
Du lundi 23 février 2026 au jeudi 26 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi
de 10h00 à 18h00
payant
Tarif : 430 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-23T11:00:00+01:00
fin : 2026-02-25T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-23T10:00:00+02:00_2026-02-23T18:00:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T18:00:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T18:00:00+02:00
Atelier Couronne 66, rue des Couronnes 75020 paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 public@paris-ateliers.org